Бренд Bottega Veneta заснували у 1966 році у Віченці, що в Італії Мікеле Таддеї та Ренцо Зенджаро. Техніка плетіння, яка зараз вирізняє з-поміж усіх сумки бренду, була лише необхідним шляхом для вирішення технічної проблеми.

Читайте також Стильна сумка на весну – Oskan Moon від Isabel Marant: як вона виглядає

На початку створення бренду компанія не мала швейних машин, які б змогли обробити товсті шматки шкіри, тому використовували тонку шкіру. Для того, щоб зробити сумки Bottega Veneta міцнішими, шкіру сплітали по діагоналі.

Через деякий час лейбл став глобальним. Вже у 1970-х роках магазин італійського бренду з’явився на Мангеттені. Енді Воргол у 1985 році зняв короткометражний фільм для бренду. Лорен Гаттон носила коричневий клатч Bottega у кінострічці "Американський жиголо" 1980 року. У 2018 році акторка вийшла на подіум презентувавши оновлену версію клатчу.



Лорен Гаттон із клатчем Pouch / Фото з Vogue

У червні 2018-го Деніел Лі став креативним директором Bottega Veneta та перетворив його на бренд, який випускав популярну сумку одну за одною, без використання логотипа. Всі сумки одразу ставали впізнаваними та відомими на увесь світ, оскільки їх купували всі знаменитості та модні інфлюесери.

Зараз новим креатиним директором бренду є Матьє Блазі, а його сумки Sardine і Clicker вже досягли статусу невловимих it-сумок. Як виглядають популярні сумки Bottega Veneta – дивіться у добірці.

Sardine

Ця сумка відома своєю ручкою у формі риби. Цією сумкою дуже часто доповнює свої образи модель Кендалл Дженнер.



Найвідоміші сумки бренду Bottega Veneta / Фото з Vogue

Clicker

Сумку Clicker презентували під час круїзної колекції 2023 року. Елегантна сумка зі шкіри ягняти може стати базовою у вашому гардеробі, оскільки вона підійде під будь-яке вбрання.



Найвідоміші сумки бренду Bottega Veneta / Фото з Vogue

Kalimero

Аксесуар циліндричної форми, схожий на сумку-відро став ковтком свіжого повітря у колекції сумок від Bottega Veneta. Він здатен додати виходам особливої родзинки.



Найвідоміші сумки бренду Bottega Veneta / Фото з Vogue

Jodie

Сумка Jodie від початку свого заснування не мала назви. Однак все змінилося після того, як Джоді Фостер ховалася за сумкою бренду від спалахів фотокамер. Випускається така сумка у трьох форматах – максі, стандарт і міні.



Найвідоміші сумки бренду Bottega Veneta / Фото з Vogue

Cassette

Сумка Cassette оздоблена великим плетінням. Модниці зі всього світу просто закохалися в цю сумку із золотистим ланцюжком.



Найвідоміші сумки бренду Bottega Veneta / Фото з Vogue

Pouch

Сумка Pouch випущена у 2020 році одразу стала хітом. Аксесуар доступний в різних варіантах: через плече із вигнутою верхньою ручкою, що нагадує Jodie, на ланцюжку з блискучим ремінцем, мініверсія, яка закривається на шнурок, і мішечок.



Найвідоміші сумки бренду Bottega Veneta / Фото з Vogue

Cabat

Ця сумка зберегла свою привабливість ще з 2001 року. Ця квадратна шкіряна сумка не має ні підкладки, ні застібки-блискавки, ні швів. Випускається така сумка в маленькому, середньому та великому розмірах.



Найвідоміші сумки бренду Bottega Veneta / Фото з Vogue