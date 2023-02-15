Модниці зі всього світу почали доповнювати свої образи цікавою сумкою у формі півмісяця від бренду Isabel Marant, пише 24 канал.

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Здаволося б, тренд на такі напівкруглі сумки вже минув, однак ні дизайнери, ні інфлюенсери ще не готові відмовлятися від такого стильного аксесуару.

Модель представлена у кількох найпопулярніших кольорах – базовому чорному, білому, коричневому та червоному кольорі. Коштує сумка Oskan Moon майже 49 тисяч гривень.

Таку модель придбали чимало стрітстайл-зірок, серед яких португальська стилістка Софія Коельо, німецька інфлюенсерка Каро Дуар та "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо.

Шкіряна сумка з блискавкою та золотистим оздобленням уздовж всієї форми має всі шанси стати не лише it-bag сезону, але й сумкою, яка увійде в списки базових аксесуарів.



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram