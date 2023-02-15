Модницы со всего мира начали дополнять свои образы любопытной сумкой в форме полумесяца от бренда Isabel Marant, пишет 24 канал.

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Казалось бы, тренд на такие полукруглые сумки уже прошел, но ни дизайнеры, ни инфлюэнсеры еще не готовы отказываться от такого стильного аксессуара.

Модель представлена в нескольких популярных цветах – базовом черном, белом, коричневом и красном цвете. Стоит сумка Oskan Moon около 49 тысяч гривен.

Такую модель приобрели немало стритстайл-звезд, среди которых португальская стилистка София Коэльо, немецкая инфлюэнсер Каро Дуар и "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо.

Кожаная сумка с молнией и золотой отделкой вдоль всей формы имеет все шансы стать не только it-bag сезона, но и сумкой, которая войдет в списки базовых аксессуаров.



Модная сумка 2023 года / Фото с Instagram



Модная сумка 2023 года / Фото с Instagram



Модная сумка 2023 года / Фото с Instagram



Модная сумка 2023 года / Фото с Instagram



Модная сумка 2023 года / Фото с Instagram



Модная сумка 2023 года / Фото с Instagram



Модная сумка 2023 года / Фото с Instagram



Модная сумка 2023 года / Фото с Instagram



Модная сумка 2023 года / Фото с Instagram