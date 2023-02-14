2000-ні роки вперто вриваються у наші тенденції, пише 24 канал. Це стосується не лише одягу та взуття, але й аксесуарів. Міучча Прада представила цікаві сумки в різноманітних кольорах, які ідеально підійдуть до весняних та літніх образів.

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Бренд презентував сумки, які нагадують нам мамині аксесуари з 2000-х у різних кольорах – класичному чорному, рожевому, блакитному, жовтому, зеленому тощо. Ціна такої сумки – понад 2 тисячі доларів (97 тисяч гривень).

Сумка невеличкого розміру доповнена емальованим металевим трикутним логотипом, який вперше з’явився в 1913 році на кофрах Маріо Прада, перетворився на структурну деталь передньої застібки на ремінці.

Аксесуар також доповнений сріблястим ремінцем, який був дуже популярним у 2000-х роках. Сумки в класичних кольорах ідеально підійдуть до базових аутфітів, а от кольоровими можна доповнити не лише перші яскраві, весняні виходи, але й, навпаки, розбавити монохромний образ в нейтральному кольорі.



Стильні кольорові сумки від Prada / Фото з Instagram



Стильні кольорові сумки від Prada / Фото з Instagram



Стильні кольорові сумки від Prada / Фото з Instagram



Стильні кольорові сумки від Prada / Фото з Instagram



Стильні кольорові сумки від Prada / Фото з Instagram



Стильні кольорові сумки від Prada / Фото з Instagram



Стильні кольорові сумки від Prada / Фото з Instagram



Стильні кольорові сумки від Prada / Фото з Instagram



Стильні кольорові сумки від Prada / Фото з Instagram