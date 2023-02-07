Засновник бренду Ів Сен-Лоран ніколи не зосереджувався на сумках. Його головною метою було створити якісні, практичні та довговічні речі.

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Зараз креативним директором бренду є Ентоні Вакарелло, а сумки бренду Saint Laurent залишаються одними із найуніверсальніших. Усі вони є лаконічні, прості, структуровані. А витончена естетика трьох золотих букв ISL надає аксесуарам вічну привабливість.

Fashion-журналісти Who Whan Wear склали добірку найкращих сумок Saint Laurent, які варто знати.

Loulou

Названа на честь Лулу де ла Фалез, близької подруги та музи Іва Сен-Лорана, Loulou є однією з найулюбленіших і впізнаваних сумок у лінійці Saint Laurent. Її відмінними рисами є м’яка, але квадратна структура, застібка на передній частині та стьобана обробка шевроном.



Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear

Solferino

Сумка Solferino - відносно новий силует для бренду, випущений у 2020 році. Обирайте звичайний чорний колір, який до всього буде пасувати.



Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear

Manhattan

Сумка через плече Manhattan від Saint Laurent названа на честь міста, яке ніколи не спить, тому вона добре підходить для стилізації як вночі, так і вдень. Його чисті, прямі лінії, мінімальна кількість деталей і ощадливе використання металевої фурнітури роблять її однією з найбільш стриманих сумок у лінійці YSL, але також і однією з найвишуканіших.



Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear

Niki

Легка форма та місткий інтер’єр сумки Niki від Saint Laurent роблять її ідеальною повсякденною сумкою. Бажана обробка — це м’яка, злегка потерта шкіра, яка надає трохи вінтажного відчуття. Він також має фірмовий ремінь-ланцюг, відкидний клапан і, звісно, ​​логотип YSL спереду.

Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear

Kate

Завдяки меншим розмірам і делікатній обробці, Kate є, мабуть, найбільш "вечірньою" сумочкою Saint Laurent. Однією з найяскравіших особливостей сумки Kate є витончена китиця на ланцюжку, яка висить під емблемою YSL і м’яко коливається при кожному русі.



Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear

Sunset

Сумка Saint Laurent's Sunset має боки-акордеони, тому вміщає більше, ніж ви спочатку очікували.



Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear

Kaia

Ще одна нова сумка для бренду – Kaia, названа на честь сучасної моделі Кайї Гербер. Гербер стала регулярною подіумом Saint Laurent, тому цілком зрозуміло, що вона була музою Ваккарелло, коли справа дійшла до дизайну цієї сумки.

Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear

Le Maillon

Le Maillon, мабуть, один із найрозкішніших силуетів бренду. Фурнітура із золотим ланцюжком робить колекцію особливо стильною.



Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear

Sac de Jour

Випущена у 2013 році, коли Хеді Сліман був креативним директором, Sac de Jour стала культовим хітом серед любителів аксесуарів. Sac de Jour, або «денна сумка», має класичний структурований силует із бічними панелями-гармошкою. Особливі деталі включають прихований навісний замок на знімному шнурку та зручний брелок, прикріплений до внутрішньої частини.



Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear

Le Carré

Ця сумка, натхненна ранцем, є сучасною класикою, вона досить практична. У неї місткий інтер’єр із відділеннями на блискавці та ремінцем.



Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear

Cassandra

Впевнено елегантна та безсумнівно французька сумка Cassandra від Saint Laurent має квадратний силует, який завдяки верхній ручці та застібці на конверті нагадує дизайн вінтажної сумочки.



Найвідоміші сумки Saint Laurent / Фото з Who What Wear