Основатель бренда Ив Сен-Лоран никогда не сосредотачивался на сумках. Его главной целью было создать качественные, практичные и долговечные вещи.

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Сейчас креативным директором бренда является Энтони Вакарелло, а сумки бренда Saint Laurent остаются одними из самых универсальных. Все они лаконичны, просты, структурированы. А утонченная эстетика трех золотых букв ISL придает аксессуарам вечную привлекательность.

Fashion-журналисты Who Whan Wear составили подборку лучших сумок Saint Laurent, которые следует знать.

Loulou

Названная в честь Лулу де ла Фалез, близкой подруги и музы Ива Сен-Лорана, Loulou является одной из самых любимых и узнаваемых сумок в линейке Saint Laurent. Ее отличительными чертами являются мягкая, но квадратная структура, застежка на передней части и стеганая отделка шевроном.



Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear

Solferino

Сумка Solferino – относительно новый силуэт для бренда, выпущенный в 2020 году. Выбирайте обычный черный цвет, который ко всему будет подходить.



Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear

Manhattan

Сумка через плечо Manhattan от Saint Laurent названа в честь города, который никогда не спит, поэтому хорошо подходит для стилизации как ночью, так и днем. Его чистые, прямые линии, минимальное количество деталей и экономное использование металлической фурнитуры делают ее одной из самых сдержанных сумок в линейке YSL, но также и одной из самых изысканных.



Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear

Niki

Легкая форма и вместительный интерьер сумки Niki от Saint Laurent делают идеальной повседневной сумкой. Желательная отделка – это мягкая, слегка потертая кожа, которая придает немного винтажного ощущения. У нее также есть фирменная ремень-цепь, откидной клапан и, конечно, логотип YSL спереди.

Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear

Kate

Благодаря меньшим размерам и деликатной отделке, Kate является, пожалуй, самой "вечерней" сумочкой Saint Laurent. Одной из самых ярких особенностей сумки Kate является изящная кисть на цепочке, которая висит под эмблемой YSL и мягко колеблется при каждом движении.



Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear

Sunset

Сумка Saint Laurent's Sunset имеет бока-аккордеоны, поэтому вмещает больше, чем вы первоначально ожидали.



Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear

Kaia

Еще одна новая сумка для бренда – Kaia, названная в честь современной модели Кайи Гербер. Гербер стала регулярной подиум Saint Laurent, поэтому вполне понятно, что она была музой Ваккарелло, когда дело дошло до дизайна этой сумки.

Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear

Le Maillon

Le Maillon, пожалуй, один из самых шикарных силуэтов бренда. Фурнитура с золотой цепочкой делает коллекцию особенно стильной.



Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear

Sac de Jour

Выпущенная в 2013 году, когда Хеди Слиман был креативным директором, Sac de Jour стала культовым хитом среди любителей аксессуаров. Sac de Jour, или «дневная сумка», имеет классический структурированный силуэт с боковыми панелями-гармошкой. Особые детали включают скрытый навесной замок на съемном шнурке и удобный брелок, прикрепленный к внутренней части.



Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear

Le Carré

Эта сумка, вдохновленная ранцем, является современной классикой, она достаточно практична. У нее вместительный интерьер с отделениями на молнии и ремешком.



Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear

Cassandra

Уверенно элегантная и несомненно французская сумка Cassandra от Saint Laurent имеет квадратный силуэт, благодаря верхней ручке и застежке на конверте напоминает дизайн винтажной сумочки.



Самые известные сумки Saint Laurent / Фото из Who What Wear