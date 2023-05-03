Как выглядеть стройной с помощью одежды: действенные модные трюки
Каждая девушка хочет выглядеть стройной. Этой желанной цели можно достичь и без диет, а с помощью одежды. Стоит только знать, какую одежду нужно одевать, чтобы выглядеть худой.
Недостатки фигуры могут скрыть простые правила, пишет 24 канал. С помощью оптической иллюзии, а именно грамотно подобранного наряда, можно увеличить рост, сузить бедра, скрыть недостатки или уязвить преимущества фигуры.
Читайте также Как обновить гардероб к лету: 5 важных элементов
Чтобы выглядеть красиво и привлекательно – присмотритесь к нескольким советам, которые следует применять в своих образах.
Как выглядеть стройнее с помощью одежды
V-образный вырез
Удлинить силуэт и удлинить шею может глубокое декольте. Чем больше тела видно от подбородка к груди, тем более элегантными будут выглядеть ваши пропорции. К примеру, платья с V-образным вырезом придадут сексуальности, а платья на запах скрывают лишние килограммы в области бедер.
Однотонный образ
Держите верх и низ в одной цветовой гамме и избегайте сильных контрастов. Здесь уж совсем не важно, какой у вас размер одежды. Примерьте однотонные штанные костюмы, или делайте ставку на платье, подобрав обувь и сумку одного цвета.
Высокая посадка
Брюки или джинсы с высокой посадкой зрительно удлиняют ноги и скрывают живот.
Жакет
Блэйзер подходит под любой тип фигуры. Строгие линии жакета придадут строгости и одновременно подчеркнут вашу утонченность. Миксуйте жакет с джинсами, юбками и брюками палаццо.
Обнаженные лодыжки и запястья
Запястья и косточки на лодыжках – самые аккуратные части тела, так что прятать их не стоит.
Обувь в тон с ногами
Обувь, которая сливается с цветом ваших ног, визуально удлиняет силуэт. Телесные туфли или босоножки – это хорошая инвестиция в ваш гардероб.