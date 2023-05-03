Недоліки фігури можуть приховати прості правила, пише 24 канал. За допомогою оптичної ілюзії, а саме грамотно підібраного вбрання, можна збільшити ріст, звузити стегна, приховати недоліки чи увиразнити переваги фігури.

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Щоб виглядати красиво та привабливо – придивіться до кількох порад, які треба застосовувати у своїх образах.

Як виглядати стрункішою за допомогою одягу

V-подібний виріз

Видовжити силует та подовжити шию може глибоке декольте. Чим більше тіла видно від підборіддя до грудей, тим елегантнішими будуть виглядати ваші пропорції. До прикладу, сукні з V-подібним вирізом додють сексуальності, а платя на запах приховують зайві кілограми в області стегон.

Однотонний образ

Тримайте верх і низ в одній кольоровій гамі та уникайте сильних контрастів. Тут вже зовсім не важливо, який у вас розмір одягу. Приміряйте однотонні штанні костюми, або ж робіть ставку на сукню, підібравши взуття та сумку одного кольору.

Висока посадка

Штани чи джинси з високою посадкою візуально подовжують ноги та приховують живіт.

Жакет

Блейзер підходить під будь-який тип фігури. Строгі лінії жакета додадуть строгості та водночас підкреслять вашу витонченість. Міксуйте жакет з джинсами, спідницями та штанами палаццо.

Оголені щиколотки і зап’ястя

Зап’ястя та кісточки на щиколотках – найакуратніші частини тіла, тож ховати їх не варто.

Взуття в тон з ногами

Взуття, яке зливається з кольором ваших ніг візуально подовжує силует. Тілесні туфлі чи босоніжки – це гарна інвестиція у ваш гардероб.