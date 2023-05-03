Недостатки фигуры могут скрыть простые правила, пишет 24 канал. С помощью оптической иллюзии, а именно грамотно подобранного наряда, можно увеличить рост, сузить бедра, скрыть недостатки или уязвить преимущества фигуры.

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Чтобы выглядеть красиво и привлекательно – присмотритесь к нескольким советам, которые следует применять в своих образах.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды

V-образный вырез

Удлинить силуэт и удлинить шею может глубокое декольте. Чем больше тела видно от подбородка к груди, тем более элегантными будут выглядеть ваши пропорции. К примеру, платья с V-образным вырезом придадут сексуальности, а платья на запах скрывают лишние килограммы в области бедер.

Однотонный образ

Держите верх и низ в одной цветовой гамме и избегайте сильных контрастов. Здесь уж совсем не важно, какой у вас размер одежды. Примерьте однотонные штанные костюмы, или делайте ставку на платье, подобрав обувь и сумку одного цвета.

Высокая посадка

Брюки или джинсы с высокой посадкой зрительно удлиняют ноги и скрывают живот.

Жакет

Блэйзер подходит под любой тип фигуры. Строгие линии жакета придадут строгости и одновременно подчеркнут вашу утонченность. Миксуйте жакет с джинсами, юбками и брюками палаццо.

Обнаженные лодыжки и запястья

Запястья и косточки на лодыжках – самые аккуратные части тела, так что прятать их не стоит.

Обувь в тон с ногами

Обувь, которая сливается с цветом ваших ног, визуально удлиняет силуэт. Телесные туфли или босоножки – это хорошая инвестиция в ваш гардероб.