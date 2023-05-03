Май – идеальное время перед началом лета, чтобы привести в порядок свой наряд, пишет 24 канал. Вы можете найти что-то из прошлогодних вещей, которые прекрасно подойдут для создания будущих образов, или понять, что вам нужно приобрести для летнего сезона.

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Летние образы всегда навеяны легкостью и свежестью, поэтому советуем обратить внимание на лучшие наряды, оттенки одежды, обувь и аксессуары, которые помогут создать стильный образ.

Верхняя одежда на лето – джинсовая куртка

Летом мы забываем о верхней одежде, впрочем, утром и поздно вечером бывает довольно прохладно, поэтому стоит иметь с собой одежду, в которой нам будет комфортно. В этом году особую популярность приобрел деним, поэтому рекомендуем вам обратить внимание на джинсовую куртку оверсайз, которая сможет дополнить и ваши платья, и базовые образы с джинсами.

Оттенки одежды – яркие

Если в холодное время года мы смещаем свои акценты на нейтральные цвета, то летом хочется добавить больше цвета. Добавьте в свой гардероб сочные розовые, оранжевые или зеленые наряды, которые добавят изюминки вашему аутфиту.

Лучшая наглядность – инстаграмм

Наибольшим источником вдохновения считается инстаграмма. Там модные девушки и инфлюэнсеры демонстрируют лучшие образы, а вы уже можете выбирать то, что вам резонирует с собственным стилем.

Произведите так называемую наглядность, чтобы иметь возможность самостоятельно формировать стильные образы. Понравившиеся образы начнут вызывать у вас ассоциацию с тем, как соединить вещи, которые есть в ваших гардеробах.

Обувь – в стиле нулевых

Если бы мы не любили классическую белую обувь, в этом году стоит сделать ставку на винтажные модели кедов в нулевых стилях. Это знаменитые кроссовки Adidas Samba, Adidas Gazelle или же можете приобрести любую другую обувь на тонкой подошве.

Головные уборы – кепки, панамы и косынки

В теплое время года нам не обойтись без головных уборов. Они не только защищают волосы и лица от губительного воздействия солнца, но и успешно дополняют наши образы.