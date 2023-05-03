Травень – ідеальний час перед початком літа, щоб довести до ладу своє вбрання, пише 24 канал. Ви можете знайти щось з минулорічних речей, які чудово підійдуть для створення майбутніх образів, або ж зрозуміти, що вам треба придбати для літнього сезону.

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Літні образи завжди навіяні легкістю та свіжістю, тому радимо вам звернути увагою на найкраще вбрання, відтінки одягу, взуття та аксесуари, які допоможуть створити стильний образ.

Верхній одяг на літо – джинсова куртка

Влітку ми забуваємо про верхній одяг, втім вранці та пізно ввечері буває досить прохолодно, тож варто мати з собою одяг, в якому нам буде комфортно. Цього року особливу популярність здобув денім, тож радимо вам звернути увагу на джинсову куртку оверсайз, яка зможе доповнити і ваші сукні, і базові образи з джинсами.

Відтінки одягу – яскраві

Якщо в холодну пору року ми зміщуємо свої акценти на нейтральні кольори, то влітку хочеться додати більше кольору. Додайте до свого гардеробу соковиті рожеві, помаранчеві чи зелені вбрання, які додадуть родзинки вашому аутфіту.

Найкраща надивленість – інстаграм

Найбільшим джерелом натхнення вважається інстаграм. Саме там модні дівчата та інфлюенсери демонструють найкращі образи, а ви вже можете обирати те, що вам резонує з власним стилем.

Виробляйте так звану надивленість, щоб мати змогу самостійно формувати стильні образи. Вподобані образи почнуть викликати у вас асоціацію з тим, як поєднати речі, які є у ваших гардеробах.

Взуття – у стилі нульових

Якби ми не любили класичне біле взуття, цього року варто зробити ставку на вінтажні моделі кедів у стилі нульових. Це славнозвісні кросівки Adidas Samba, Adidas Gazelle або ж можете придбати будь-яке інше взуття на тонкій підошві.

Головні убори – кепки, панами та косинки

У теплу пору року нам не обійтися без головних уборів. Вони не лише захищають волосся та обличчя від згубного впливу сонця, але й вдало доповнюють наші образи.