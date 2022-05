В Украине уже более 3 месяцев идет война, и никто из нас до сих пор не может оправиться и начать жить той жизнью, которая у нас была до 24 февраля. Однако жизнь все же продолжается. Зима незаметно сменилась весной, а через несколько дней начнется лето.

Читайте также Леонид Мартынчик собрал более 300 тысяч гривен на нужды ВСУ

Для нас это время уже не будет таким беззаботным и радостным, как раньше, впрочем, украинские бренды прилагают максимальные усилия, чтобы наша экономика работала.

Сейчас множество брендов и интернет-магазинов создали патриотические дропы, в которые входят футболки, худы, сумки и обувь в цветах украинского флага. Носить украинское не только модно, но важно, ведь бренды платят налоги государству, средства которых идут на поддержку армии и обороноспособности государства. Соответственно, средства налогоплательщиков позволяют строить и развивать страну.

Украинский Vogue заглянул в коллекции к украинским дизайнерам и собрал самые актуальные босоножки, которые станут настоящим украшением вашего капсульного гардероба.

Этим летом актуальны будут босоножки с многочисленными перемычками и ремешками. Украинский бренд Kaсhorovska Atelier, который с первых дней войны помогал армии и отшивал берцы для бойцов, представил коричневые пары на небольшом подборе с перекрестными перемычками. Их можно сочетать с брючными костюмами, кожаными брюками, белыми джинсами и платьями.



Босоножки на лето 2022 года от украинских брендов / Фото с Vogue

В коллекции бренда The Coat by Katya Silchenko, выпустившего кроссовки с голубовато-желтыми вставками, представлены нежно-розовые босоножки. У Elena Burenina есть черные пары босоножек с ребристой перемычкой.



Босоножки на лето 2022 года от украинских брендов / Фото с Vogue



Босоножки на лето 2022 года от украинских брендов / Фото с Vogue

В One by One есть белые босоножки с изящными цепочками, Marsala украсили летние пары игривыми перьями, а My Twenty Five разместили бутоны роз на замшевых босоножках.



Босоножки на лето 2022 года от украинских брендов / Фото с Vogue



Босоножки на лето 2022 года от украинских брендов / Фото с Vogue



Босоножки на лето 2022 года от украинских брендов / Фото с Vogue

В моде остаются босоножки с квадратным носком. Украинская марка CIRCUL выпустила изделия, которые очень сходны на обувь из коллекции Gia Couture x Pernille Teisbaek.



Босоножки на лето 2022 года от украинских брендов / Фото с Vogue

Must Have напоминает всем, что белые классические босоножки на тонком каблуке всегда остаются в моде. В классику также входят бежевые босоножки на массивном каблуке. Такая пара босоножек дополнит любой ваш образ.



Босоножки на лето 2022 года от украинских брендов / Фото с Vogue



Босоножки на лето 2022 года от украинских брендов / Фото с Vogue