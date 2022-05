В Україні вже понад 3 місяці триває війна, і ніхто з нас досі не може оговтатися та почати жити тим життям, яке у нас було до 24 лютого. Однак життя все ж таки триває. Зима непомітно змінилась на весну, а за кілька днів розпочнеться літо.

Для нас цей час вже не буде таким безтурботним та радісним, як раніше, втім українські бренди докладають максимальних зусиль, аби наша економіка працювала.

Зараз величезна кількість брендів та інтернет-магазинів створили патріотичні дропи, до яких входять футболки, худі, сумки та взуття в кольорах українського прапора. Носити українське не лише модно, але й важливо, адже бренди сплачують податки державі, кошти яких йдуть на підтримку армії та обороноздатності держави. Відповідно кошти платників податків дають змогу будувати та розвивати країну.

Український Vogue зазирнув у колекції до українських дизайнерів і зібрав найактуальніші босоніжки, які стануть справжньою окрасою вашого капсульного гардеробу.

Цього літа актуальними будуть босоніжки з численними перемичками та ремінцями. Український бренд Kaсhorovska Atelier, який з перших днів війни допомагав армії та відшивав берці для бійців, представив коричневі пари на невеликому підборі з перехресними перемичками. Їх можна поєднувати зі штанними костюмами, шкіряними штанами, білими джинсами та сукнями.



Босоніжки на літо 2022 від українських брендів / Фото з Vogue

У колекції бренду The Coat by Katya Silchenko, який випустив кросівки з блакитно-жовтими вставками, представлені ніжно-рожеві босоніжки. У Elena Burenina є чорні пари босоніжок з ребристою перемичкою.



У One by One є білі босоніжки з витонченими ланцюжками, Marsala прикрасили літні пари грайливим пір'ям, а My Twenty Five розмістили бутони троянд на замшевих босоніжках.



У моді залишаються босоніжки з квадратним носком. Українська марка CIRCUL випустила вироби, які дуже сході на взуття з колекції Gia Couture x Pernille Teisbaek.



Must Have нагадує всім, що білі класичні босоніжки на тонких підборах завжди залишаються в моді. До класики також входять бежеві босоніжки на масивних підборах. Така пара босоніжок доповнить будь-який ваш образ.



