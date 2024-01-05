Мужскую вышитую рубашку "Созвездие" создали по образцу одной из любимых вышиванок популяризатора украинского наряда, украинского поэта и прозаика Ивана Франко.

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Широкие рукава и бюст украшены вышивкой геометрических форм. Узор – машинный с имитацией ручных техник вышивания.

Рубашка, из которой воссоздали орнамент, принадлежала семье Франков и является единственной сохранившейся вещью из одежды выдающегося украинца. Она выполнена полтавской техникой "белым по белому".



Сеть рубашки Ивана Франко / Фото с сайта "Дома Франка"

Что известно о вышиванку

На сайте музея говорится, что именно эту рубашку подарила Франко харьковская поэтесса Христя Алчевска в 1913 году на 40-летний юбилей его литературной и общественной деятельности. В 1925 году дочь писателя Анна Франко-Ключко, навещая маму в родном доме, нашла эту рубашку на чердаке. В 1948 году она забрала ее в память об отце в Канаду, куда эмигрировала с семьей. Когда Анна впервые посетила советскую Украину как иностранная туристка в июле 1967 года, она подарила эту рубашку музею.

Коллекция "Франковая вышиванка"

В коллекции бренда SVARGA, воспроизводящей давние образцы вышиванок Франков в новых современных моделях, уже есть 7 рубашек.

И.Франко был первым, кто инициировал вышивку в повседневной жизни. Мы также хотим, это продолжить и показать, что вышиванка для нас это не только праздник, но и добротная повседневность, – говорится на сайте бренда.

Как выглядит вышиванка Степана Бандеры

Ранее команда одной из общественных организаций воспроизвела точную копию вышиванки, которую носил когда-то Степан Бандера. Уникальная вещь была вышита по единственной фотографии, на которой выдающийся украинец изображен в вышиванке.