Чоловічу вишиту сорочку "Сузірʼя" створили за зразком однієї з улюблених вишиванок популяризатора українського вбрання, українського поета і прозаїка Івана Франка.

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Широкі рукави та погруддя оздоблено вишивкою геометричних форм. Візерунок – машинний з імітацією ручних технік вишиття.

Сорочка, з якої відтворили орнамент, належала родині Франків і є єдиною збереженою річчю з одягу видатного українця. Вона виконана полтавською технікою "білим по білому".



Мережана сорочка Івана Франка / Фото з сайту "Дому Франка"

Що відомо про вишиванку

На сайті музею йдеться, що саме цю сорочку подарувала Франкові харківська поетеса Христя Алчевська 1913 року на 40-літний ювілей його літературної та громадської діяльності. У 1925 році донька письменника Анна Франко-Ключко, провідуючи маму в рідному домі, знайшла цю сорочку на горищі. 1948 року вона забрала її на згадку про батька до Канади, куди емігрувала з сім’єю. Коли Анна вперше відвідала радянську Україну як іноземна туристка у липні 1967 року, вона подарувала цю сорочку музеєві.

Колекція "Франкова вишиванка"

У колекції бренду SVARGA, яка відтворює давні взори вишиванок Франків у нових сучасних моделях, уже є 7 сорочок.

І.Франко був першим, хто ініціював вишивку в повсякденні. Ми також хочемо, це продовжити та показати, що вишиванка для нас це не просто тільки свято, а й добротне повсякдення, – йдеться на сайті бренду.

Як виглядає вишиванка Степана Бандери

Раніше команда однієї з громадських організацій відтворила точну копію вишиванки, яку носив колись Степан Бандера. Унікальна річ була вишита за єдиною світлиною, на якій видатний українець зображений у вишиванці.