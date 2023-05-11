Уникальную вещь – вышиванку с орнаментом, которую носил когда-то Степан Бандера создали в лимитированной серии – всего 100 рубашек, чтобы собрать полмиллиона гривен на бронежилеты для военных.

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Команда масштабировала орнамент по фото, провела цветокоррекцию, нашла идентичные орнаменты соответствующего времени и региона. Над воспроизведением вышиванки работала большая исследовательская группа "Вышивка в одежде выдающихся украинцев" из 6 человек во главе с Татьяной Зез - вынужденной переселенкой из Донецка, которая обожает вышивку.

Мастерица воспроизвела вышитую крестиком рубашку проводника ОУН Степана Бандеры за 8 дней. Уникальная вещь была вышита за единственной фотографией, на которой выдающийся украинец изображен в вышиванке. Выглядит рубашка вполне стильно и современно – с рисунком одного цвета, который вышит крестиком.



Вышиванка Степана Бандеры / Фото из фейсбука "Всемирного дня вышиванки"

Первым одел точную копию вышиванки Степана Бандеры – главного идеолога борьбы за независимость Украины первой половины ХХ века, известный историк, общественно-политический деятель Владимир Вятрович.



Владимир Вятрович в копии вышиванки Степана Бандеры / Фото из фейсбука