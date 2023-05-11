Вышиванка – неизменный код украинской нации, пишет 24 Канал. Эта вещь имеет глубокие исторические корни и есть символом нашей идентичности.

К теме Где купить вышиванку мужчинам: лучшая подборка украинских брендов

Мы привыкли пополнять свои гардеробы вышиванками, впрочем женские платья-вышиванки тоже имеют свою особенность. Она точно будет уместна на любой праздник и найдет достойное место в вашем гардеробе.

На просторах интернета можно найти немало вышитых платьев разных фасонов, цветов и орнаментов. Платья шьют из разных тканей – льна, хлопка, шелка и органзы. Они могут быть короткими, длинными или длиной меди. Обычно у них есть пояс, поэтому подчеркивают талию и делают образ более женственным.

Приближается День вышиванки, так что у вас еще есть немного времени в запасе, чтобы приобрести для себя классическую вышиванку или вышитое платье. Этнический стиль сейчас находится на вершине популярности, поэтому вышитые платья будут уместны и для помолвки, и для свадьбы, и как главный элемент гардероба в любой другой праздничный день.

Украинцы помнят, берегут и уважают традиции даже во время войны. В нашей стране нет ни одного человека, который бы не гордился таким ценным элементом гардероба, как вышиванка.

Если у вас уже есть вышитые рубашки, то советуем пополнить свою коллекцию красивым вышитым платьем, которое станет выгодной инвестицией в ваш гардероб. В нашей подборке вы найдете платья на любой вкус.