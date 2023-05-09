Вышиванка – это не только особый элемент праздничной национальной одежды, но и немаловажная часть культуры украинского народа, пишет 24 канал.

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Издавна для украинцев вышиванка была оберегом от всяческого зла, поэтому узоры, которые наносили на рукава, воротники и раздел рубашек, имели определенное сакральное значение. Вышиванки носили не только женщины, но и дети и мужчины.

Первым модником в вышиванке был Иван Франко. Он сочетал вышиванку с европейскими костюмами и основал на ней своеобразную моду. Сейчас мужчины также носят вышиванки и сочетают ее не только с костюмами, но и брюками и джинсами.

Fashion 24 собрал подборку украинских брендов, имеющих в своем арсенале разные рубашки на любой вкус.

MEREZHKA

Украинский бренд MEREZHKA предлагает для мужчин вышиванки с разнообразными орнаментами. На сайте представлен большой диапазон цветов и фасонов. Бренд производит мужские вышиванки из льна, хлопка, поплина, габардина и других видов тканей.

ETNODIM

Бренд славится своими вышиванками, которые надевал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства на День вышиванки в прошлом году избрал от бренда ETNODIM льняную вышиванку прямого кроя с орнаментом дубовых листьев цвета милитари. На Пасху появился в вышиванку с символами Киевской Руси.

На сайте бренда вы найдете большой выбор вышиванок в самых популярных цветах и всех возможных размеров – от S до XXXL.

Edelvika

Интернет-магазин Edelvika предлагает на своем сайте не только вышиванки, но и одежду под вышивку и мужские брюки, поэтому мужчины смогут выбрать для себя полноценный образ. Бренд представляет вышитые рубашки и вышиванки на короткий рукав по достаточно доступным ценам.



Мужские вышиванки / Фото с сайта Edelvika



Мужские вышиванки / Фото с сайта Edelvika



Мужские вышиванки / Фото с сайта Edelvika

Барви

Интернет-магазин «Барви» также имеет мужские вышиванки, которые становятся все более популярными. На сайте представлен широкий ассортимент товаров. Вас поразит разнообразие цветов, узоров и приятные цены.

Galychanka

Интернет-магазин предлагает своим покупателям разные фасоны вышиванок: классическую вышитую рубашку, приталенную, летнюю вышиванку на короткий рукав, размера оверсайз и с рукавом ¾. Мужчины смогут найти для себя рубашки с интересными геометрическими узорами, качественной ткани и с правильным сочетанием цветов.