День вышиванки в Украине празднуют с 2006 года, пишет 24 канал. Украинцы уважительно относятся к богатству своей культуры, поэтому в этот день вышиванку одевают все – дети в садик, дети в школу и все взрослые на работу.

К теме Как стилизовать вышиванки: модные образы, которые легко повторить

Вышиванка – своеобразный уникальный код украинского этноса. Она ярко отражает особую национальную традицию народа.

С давних времен вышиванка выполняла функцию традиционной одежды, а в современных условиях приобрела особое значение во многих сферах жизни. Теперь вышиванку одевают не только на такие большие праздники как Рождество или Пасху, но и носят в выходные дни или даже формируют свои повседневные образы.

И именно на День вышиванки особая сакральная вещь украинцев стала способом выражения патриотизма и любви к своей стране.

На День вышиванки советуем стилизовать рубашку с шелковой юбкой или мини-юбкой с сандалями или даже кедами.

Красиво будут смотреться вышиванки с брюками и джинсовой юбкой, с базовыми голубыми джинсами, брюками палаццо и даже шортами. Такие стилазации отлично подойдут не только на День вышиванки, но и для любых других выходов.



С чем носить вышиванку – лучшие образы / Фото с Instagram @anna.le.nova



С чем носить вышиванку – лучшие образы / Фото с Instagram @anna.le.nova



С чем носить вышиванку – лучшие образы / Фото с Instagram @anna.le.nova



С чем носить вышиванку – лучшие образы / Фото с Instagram @anna.le.nova



С чем носить вышиванку – лучшие образы / Фото с Instagram @anna.le.nova



С чем носить вышиванку – лучшие образы / Фото с Instagram @anna.le.nova



С чем носить вышиванку – лучшие образы / Фото с Instagram @anna.le.nova