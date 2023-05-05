18 мая в Украине отмечают День вышиванки. Улицы городов будут переполнены вышиванками с джинсами, юбками и брюками. А роскошные вышитые платья мы дополним босоножками или туфлями на каблуке.

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Если вы хотите создать стильный и самобытный образ, рекомендуем вам присмотреться к интересным стилизациям, которые можно легко повторить.

Прекрасно смотрятся вышитые рубашки вместе с брюками палаццо. Дополняйте образ стильными туфлями и красивой сумкой.



Стильные образы с вышиванкой / Фото с Instagram Chepiga Ann

Просто и максимально понятно выглядит вышиванка с базовыми джинсами и кроссовками. Это могут быть mom-джинсы любого цвета.



Стильные образы с вышиванкой / Фото с Instagram Chepiga Ann

Также можете присмотреться к штанам клеш, под которые обязательно нужно одевать обувь на каблуке.



Стильные образы с вышиванкой / Фото с Instagram Chepiga Ann

К белоснежным штанам палаццо с поясом прекрасно подойдут минималистичные балетки в стиле Мэри Джейн.



Стильные образы с вышиванкой / Фото с Instagram Chepiga Ann

Обратите внимание на шелковую юбку длины миди, которую легко дополнить черными босоножками и красивой фактурной сумкой.

Стильные образы с вышиванкой / Фото с Instagram Chepiga Ann

Невозможно обойти стороной тренд на джинсовую юбку длины меди с разрезом. Дополняйте образ лоферами, сандалиями или кроссовками.



Стильные образы с вышиванкой / Фото с Instagram Chepiga Ann

Также учтите классические бежевые брюки и юбку. Они выглядят празднично, так что точно создадут красивый образ.



Стильные образы с вышиванкой / Фото с Instagram Chepiga Ann

Если на улице 18 мая будет достаточно тепло, то можете стилизовать вышиванку с шортами – джинсовыми или костюмными.



Стильные образы с вышиванкой / Фото с Instagram Chepiga Ann

И хотя все говорят только о юбке миди, миниверсия все еще остается в моде, так что смело можете дополнять ею свои аутфиты.



Стильные образы с вышиванкой / Фото с Instagram Chepiga Ann

Каждый элемент гардероба, включая вышиванку, отмечен на странице стилистки, поэтому вы сможете приобрести любую вещь из этой подборки, которая вам понравится.