18 травня в Україні відзначають День вишиванки. Вулиці міст будуть переповнені вишиванками з джинсами, спідницями та штанами. А розкішні вишиті сукні ми доповнимо босоніжками чи туфлями на підборах.

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Якщо ви хочете створити стильний та самобутній образ, радимо вам придивитися до цікавих стилізацій, які можна легко повторити.

Чудово виглядають вишиті сорочки разом зі штанами палаццо. Доповнюйте образ стильними туфлями та красивою сумкою.



Стильні образи з вишиванкою / Фото з Instagram Chepiga Ann

Просто та максимально зрозуміло виглядає вишиванка з базовими джинсами та кросівками. Це можуть бути mom-джинси будь-якого кольору.



Стильні образи з вишиванкою / Фото з Instagram Chepiga Ann

Також можете придивитися до штанів кльош, під які обов’язково треба одягати взуття на підборах.



Стильні образи з вишиванкою / Фото з Instagram Chepiga Ann

До білосніжних штанів палаццо з поясом чудово пасуватимуть мінімалістичні балетки у стилі Мері Джейн.



Стильні образи з вишиванкою / Фото з Instagram Chepiga Ann

Зверніть увагу на шовкову спідницю довжини міді, яку можна легко доповнити чорними босоніжками та красивою фактурною сумкою.

Стильні образи з вишиванкою / Фото з Instagram Chepiga Ann

Неможливо обійти стороною тренд на джинсову спідницю довжини міді з розрізом. Доповнюйте образ лоферами, сандалями чи кросівками.



Стильні образи з вишиванкою / Фото з Instagram Chepiga Ann

Також візьміть до уваги класичні бежеві штани та спідницю. Вони виглядають святково, тож точно створять красивий образ.



Стильні образи з вишиванкою / Фото з Instagram Chepiga Ann

Якщо на вулиці 18 травня буде досить тепло, то можете стилізувати вишиванку з шортами – джинсовими чи костюмними.



Стильні образи з вишиванкою / Фото з Instagram Chepiga Ann

І хоч всі говорять лише про спідницю міді, мініверсія все ще залишається в моді, тож сміливо можете доповнювати нею свої аутфіти.



Стильні образи з вишиванкою / Фото з Instagram Chepiga Ann

Кожен елемент гардероба включно з вишиванкою є відмічений на сторінці стилістки, тож ви зможете придбати будь-яку річ з цієї добірки, яка вам сподобається.