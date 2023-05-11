Вишиванка – незмінний код української нації, пише 24 Канал. Ця річ має глибокі історичні корені та є символом нашої ідентичності.

До теми Де купити вишиванку чоловікам: найкраща добірка українських брендів

Ми звикли поповнювати свої гардероби вишиванками, втім жіночі сукні-вишиванки також мають свою особливість. Вона точно буде доречною на будь-яке свято та знайде гідне місце у вашому гардеробі.

На просторах інтернету можна знайти чимало вишитих суконь різних фасонів, кольорів та орнаментів. Сукні шиють з різних тканин – льону, бавовни, шовку та органзи. Вони можуть бути короткими, довгими чи довжини міді. Зазвичай всі вони мають пояс, тож підкреслюють талію та роблять образ жіночнішим.

Наближчається День вишиванки, тож у вас ще є трохи часу в запасі, щоб придбати для себе класичну вишиванку чи вишиту сукню. Етнічний стиль зараз знаходиться на вершині популярності, тож вишиті сукні будуть доречними і для заручин, і для весілля, і як головний елемент гардероба в будь-який інший святковий день.

Українці пам’ятають, бережуть та шанують традиції навіть в час війни. У нашій країні немає жодної людини, яка б не пишалася таким цінним елементом гардероба, як вишиванка.

Якщо у вас вже є вишиті сорочки, то радимо поповнити свою колекцію красивою вишитою сукнею, яка стане вигідною інвестицією у ваш гардероб. У нашій добірці ви знайдете сукні на будь-який смак.