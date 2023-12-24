Уже второй год подряд для украинцев Сочельник не такой магический и удивительный, как раньше. Война разлучила много семей, ведь мужчины и женщины борются за нашу свободу на фронте.
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Впрочем, наша величайшая сила – это вера в победу. Обязательно придет время, когда мы с нашими родными сядем за один стол, а наш ужин больше не будут прерывать звуки сирен. Но есть у нас еще одна суперсила – несгибаемость, поэтому, несмотря ни на что, мы все равно готовимся к празднику и с гордостью надеваем вышиванку на святой ужин.
Редаакция Fashion 24 собрала образы звезд в вышиванках, которыми вы можете вдохновиться. Рассказываем, как и с чем носить вышиванку или вышитое платье, чтобы чувствовать себя уютно и комфортно.
В этом году очень популярны стали силянки и украшения с герданом, сгардой, баламутом и т.д. Итак, предлагаем вам подборку роскошных образов, которые вам непременно понравятся.
Шелковое платье с вышитым кардиганом
Роскошные образы с вышиванкой / Фото из инстаграмма звезд
Роскошные образы с вышиванкой / Фото из инстаграмма звезд
Вышиванка с бахромой
Роскошные образы с вышиванкой / Фото из инстаграмма звезд
Вышиванка с ожерельем с сґардой из натуральных камней
Роскошные образы с вышиванкой / Фото из инстаграмма звезд
Вышиванка с джинсами
Роскошные образы с вышиванкой / Фото из инстаграмма звезд
Вышиванка с кептарем
Роскошные образы с вышиванкой / Фото из инстаграмма звезд
Вышиванка с герданом "Борщевский язык"
Роскошные образы с вышиванкой / Фото из инстаграмма звезд
Вышиванка с воротником и сґардой
Роскошные образы с вышиванкой / Фото из инстаграмма звезд