Американская актриса и дочь миллиардера Нельсона Пельтца была не только автором сценария и режиссером картины, но и снялась в главной роли.

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Кроме звездных членов семьи Бекхэмов, поздравить Николу с премьерой пришли Илон Маск, Селена Гомес и Эдриан Броуди. Но больше всего внимание всех приковала семейная идиллия между Николой и Викторией Бекхэм. Ранее СМИ сообщали, что между женщинами были определенные ссоры, впрочем перед камерами они улыбались и даже обнимались.

Образ Виктории Бекхэм и Николы Пельтц

Виктория Бекхэм пришла на премьеру, как всегда, в изысканном и сдержанном образе. Она надела черный удлиненный жакет и зауженные брюки, дополнив выход черными туфлями-лодочками. Волосы знаменитость уложила в легкие волны, а на лице визажисты сделали макияж в коричневых тонах. Образ жена известного футболиста дополнила массивным браслетом и золотыми часами.

Никола Пельтц надела укороченный корсет на широких бретелях, который подчеркивал ее стройную талию. К нему актриса подобрала белоснежные брюки на низкой посадке. Волосы девушка собрала в высокий хвост.

В комментариях Никола поблагодарила Викторию за то, что она пришла на премьеру ее фильма.

Я люблю тебя больше всего. Спасибо, что поддержала меня сегодня вечером. А еще, я очень одержима своим нестандартным видом от Victoria Beckham,

– написала актриса.

Очевидно, звездная свекровь предложила для Николы наряд от своего личного одноименного бренда, который девушке изрядно подходил.



Модные образы Виктории Бекхэм и Николы Пельтц / Фото из инстаграма актрисы



Модные образы Виктории Бекхэм и Николы Пельтц / Фото из инстаграма актрисы