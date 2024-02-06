Знаменитая голливудская актриса уже не впервые примеряет наряды и аксессуары от украинского бренда GUNIA Project, основательницами которого являются Мария Гаврилюк и Наталья Каменская, которая является стилисткой первой леди Украины Елены Зеленской.
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Образ Келли Разерфорд
Актриса сделала свое традиционное фото в зеркале лифта. Она позировала в белоснежном длинном платье и сапогах. Как всегда, ее look дополняли солнцезащитные очки. На этот раз она выбрала округлую форму коричневого цвета.
Келли Разерфорд надела вышитое платье с названием "Лукия". Силуэт создан по крою, типичным для Среднего Приднепровья, что на Киевщине. Платье декорировано дополнительным съемным элементом – вышитой манишкой.
Дизайнеры неоднократно рассказывали в своих интервью, что обращаются к нашей истории, чтобы найти интересные детали и создать что-то действительно оригинальное и особенное. Вот, к примеру, лейтмотив вышивки, что на платье – посвященный изображению Адама и Евы, найденном на черниговской изразцах XVII- XVIII века.
Другим референсом является деревянный сундук из Буковины 1909 года, рисованный цветами и сердцами. Платье ручного пошива стоит на сайте бренда 14 тысяч гривен.
Наряды от украинских брендов Келли Разерфорд
Еще почти год назад на гала-концерт amfAR в городе Палм-Бич, что во Флориде, Келли Разерфорд красовалась в платье-вышиванке от Юлии Магдич.
Чуть позже актриса начала активнее выбирать украинских дизайнеров. Недавно она надела макси-платье из льна от бренда BOBKOVA.
Впоследствии позировала в коричневой дубленке от украинского дизайнера Артура Кулаковского.