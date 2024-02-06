Знаменита голлівудська акторка вже не вперше приміряє вбрання та аксесуари від українського бренду GUNIA Project, засновницями якого є Марія Гаврилюк та Наталія Каменська, яка є стилісткою першої леді України Олени Зеленської.

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Образ Келлі Разерфорд

Акторка зробила своє традиційне фото у дзеркалі ліфта. Вона позувала у білосніжній довгій сукні та чоботах. Як завжди, її look доповнювали сонцезахисні окуляри. Цього разу вона обрала округлу форму коричневого кольору.

Келлі Разерфорд одягнула вишиту сукню з назвою "Лукія". Силует створений за кроєм, типовим для Середньої Наддніпрянщини, що на Київщині. Плаття декороване додатковим знімним елементом — вишитою манишкою.

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Дизайнерки неодноразово розповідали у своїх інтерв’ю, що звертаються до нашої історії, аби віднайти цікаві деталі та створити щось справді оригінальне та особливе. Ось, до прикладу, лейтмотив вишивки, що на сукні – присвячений зображенню Адама і Єви, знайденому на чернігівській кахлі XVII- XVIII століття.

ншим референсом є дерев’яна скриня з Буковини 1909 року, мальована квітами і серцями. Сукня ручного пошиву коштує на сайті бренду 14 тисяч гривень.

Вбрання від українських брендів Келлі Разерфорд

Ще майже рік тому на гала-концерт amfAR у місті Палм-Біч, що у Флориді, Келлі Разерфорд красувалася у сукні-вишиванці від Юлії Магдич.

Трохи пізніше акторка почала активніше обирати українських дизайнерів. Нещодавно вона одягнула максісукню з льону від бренду BOBKOVA.

Згодом позувала у коричневій дублянці від українського дизайнера Артура Кулаковського.