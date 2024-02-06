Американська акторка та дочка мільярдера Нельсона Пельтца була не лише авторкою сценарію та режисеркою картини, але й знялася в головній ролі.

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Окрім зіркових членів родини Бекхемів, привітати Ніколу з прем’єрою прийшли Ілон Маск, Селена Гомес та Едріан Броуді. Та найбільше увагу всіх прикувала сімейна ідилія між Ніколою та Вікторією Бекхем. Раніше ЗМІ повідомляли, що між жінками були певні чвари, втім перед камерами обоє посміхалися та навіть обіймалися.

Образ Вікторії Бекхем та Ніколи Пельтц

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем прийшла на прем’єру, як завжди, у вишуканому та стриманому образі. Вона одягнула чорний подовжений жакет та завужені штани, доповнивши вихід чорними туфлями-човниками. Волосся знаменитість вклала у легкі хвильки, а на обличчі візажисти зробили макіяж в коричневих тонах. Образ дружина відомого футболіста доповнила масивним браслетом та золотим годинником.

Нікола Пельтц одягнула вкорочений корсет на широких бретелях, який підкреслював її струнку талію. До нього акторка підібрала білосніжні штани на низькій посадці. Волосся дівчина зібрала у високий хвіст.

У коментарях Нікола подякувала Вікторії за те, що вона прийшла на прем’єру її фільму.

Я люблю тебе понад усе. Дякую, що підтримала мене сьогодні ввечері. А ще, я дуже одержима своїм нестандартним виглядом від Victoria Beckham,

– написала акторка.

Вочевидь, зіркова свекруха запропонувала для Ніколи вбрання від свого особистого однойменного бренду, яке дівчини неабияк личило.



Модні образи Вікторії Бекхем та Ніколи Пельтц / Фото з інстаграму акторки



Модні образи Вікторії Бекхем та Ніколи Пельтц / Фото з інстаграму акторки