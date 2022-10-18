Верхняя одежда на осень-зиму 2022/23: на что нужно обратить внимание
На улице каждый день становится все гораздо холоднее, поэтому стоит позаботиться о верхней одежде, которая вас согреет. Если на улице солнечно, то косуха с тренчем еще помогут нам разными образами, а вот зимой надо обращать внимание на пуховики и шубы.
Этой осенью можно стильно выглядеть в кожаных куртках, жилетах, тренчах и пальто, пишет 24 канал. А вот зимой стоит иметь в своем гардеробе длинный и короткий пуховик, дубленку и шубу.
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Тренч
С тренчем можно создать достаточно расслабленный и даже многослойный образ. Надевайте под низ лонгслив или водолазку, сверху жакет, а потом уже тренч. В моде остаются тренчи песочного цвета, а вот кожаные модели все еще находятся на пике популярности.
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Косуха
Обращайте в этом сезоне не на обычные черные кожаные куртки, а на изделия размера оверсайза с определенными потертостями. Под куртку-оверсайз вы сможете одеть свитера, так что наряды не будут вам сковывать движения.
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Пальто
Пальто всегда уместно в осеннее время года и будет служить вам не один сезон. Выбирайте пальто из шерсти в классических цветах, которые можно завершить кроссовками, ботинками или сапогами.
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Дубленка
Коричневая или черная дубленка однозначно самая популярная верхняя одежда на зиму. Это заметно уже сейчас, ведь многие инфлюэнсеры начинают носить дубленки в осенний сезон, дополняя их короткими уггами или ботинками.
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Стеганая куртка
Стеганая куртка до сих пор остается в моде. Выбирайте минималистичные варианты без воротника или удлиненные с воротником и поясом. Лучше всего стеганные куртки сочетаются с жокейскими сапогами.
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Длинный и короткий пуховик
Выбирайте пуховик в соответствии с собственными предпочтениями и образом жизни. Если вы любите комфорт, то выбираете длинные пуховики, если любите довершать пуховики разнообразными джинсами, лосинами или брюками, то выбирайте краткий вариант.
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Шубы
Обратите в первую очередь внимание на экошубы в стиле Teddy или на пушистые овечьи шубы, которые начинают набирать популярность. Последний вариант уже активно показывала на себе Леони Ханне и Эльза Госк.
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Жилеты
Жилеты идеально подходят в солнечную погоду, поскольку их можно надеть поверх свитеров. Когда на улице станет гораздо холоднее, их можно примерить поверх кожаных курток.
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest
Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest