Этой осенью можно стильно выглядеть в кожаных куртках, жилетах, тренчах и пальто, пишет 24 канал. А вот зимой стоит иметь в своем гардеробе длинный и короткий пуховик, дубленку и шубу.

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Тренч

С тренчем можно создать достаточно расслабленный и даже многослойный образ. Надевайте под низ лонгслив или водолазку, сверху жакет, а потом уже тренч. В моде остаются тренчи песочного цвета, а вот кожаные модели все еще находятся на пике популярности.



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest

Косуха

Обращайте в этом сезоне не на обычные черные кожаные куртки, а на изделия размера оверсайза с определенными потертостями. Под куртку-оверсайз вы сможете одеть свитера, так что наряды не будут вам сковывать движения.



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest

Пальто

Пальто всегда уместно в осеннее время года и будет служить вам не один сезон. Выбирайте пальто из шерсти в классических цветах, которые можно завершить кроссовками, ботинками или сапогами.



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest

Дубленка

Коричневая или черная дубленка однозначно самая популярная верхняя одежда на зиму. Это заметно уже сейчас, ведь многие инфлюэнсеры начинают носить дубленки в осенний сезон, дополняя их короткими уггами или ботинками.



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest

Стеганая куртка

Стеганая куртка до сих пор остается в моде. Выбирайте минималистичные варианты без воротника или удлиненные с воротником и поясом. Лучше всего стеганные куртки сочетаются с жокейскими сапогами.



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest

Длинный и короткий пуховик

Выбирайте пуховик в соответствии с собственными предпочтениями и образом жизни. Если вы любите комфорт, то выбираете длинные пуховики, если любите довершать пуховики разнообразными джинсами, лосинами или брюками, то выбирайте краткий вариант.



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest

Шубы

Обратите в первую очередь внимание на экошубы в стиле Teddy или на пушистые овечьи шубы, которые начинают набирать популярность. Последний вариант уже активно показывала на себе Леони Ханне и Эльза Госк.



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest

Жилеты

Жилеты идеально подходят в солнечную погоду, поскольку их можно надеть поверх свитеров. Когда на улице станет гораздо холоднее, их можно примерить поверх кожаных курток.



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest



Модная верхняя одежда на осенне-зимний сезон / Фото из Pinterest