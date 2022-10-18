Цієї осені можна стильно виглядати у шкіряних куртках, жилетках, тренчах та пальтах, пише 24 канал. А от взимку варто мати у своєму гардеробі довгий та короткий пуховик, дублянку та шубу.

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Тренч

З тренчем ви можете створити досить розслаблений та навіть багатошаровий образ. Одягайте під низ лонгслів чи водолазку, зверху жакет, а тоді вже тренч. У моді залишаються тренчі пісочних кольорів, а от шкіряні моделі все ще перебувають на піку популярності.



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest

Косуха

Звертайте цього сезону не на звичайні чорні шкіряні куртки, а на вироби розміру оверсайз з певними потертостями. Під куртку-оверсайз ви зможете одягнути светри, тож вбрання не буде вам сковувати рухів.



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest

Пальто

Пальто є завжди доречним в осінню пору року та буде слугувати вам не один сезон. Обирайте пальта із шерсті в класичних кольорах, які можете довершити кросівками, черевиками чи чобітьми.



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest

Дублянка

Коричнева або чорна дублянка однозначно найпопулярніший верхній одяг на зиму. Це помітно вже зараз, адже чимало інфлюенсерів починають носити дублянки в осінній сезон, доповнюючи їх короткими уггами чи черевиками.



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest

Стьобана куртка

Стьобана куртка досі залишається в моді. Обирайте мінімалістичні варіанти без коміра або подовжені з коміром та поясом. Найкраще стьобані куртки поєднуються з жокейськими чоботами.



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest

Довгий і короткий пуховик

Обирайте пуховик відповідно до власних вподобань та способу життя. Якщо ви любите комфорт, то обирайе довгі пуховики, якщо любите довершувати пуховики різноманітними джинсами, лосинами чи штанами, то обирайте короткий варіант.



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest

Шуби

Зверніть в першу чергу увагу на екошуби у стилі Teddy або ж на пухнасті овечі шуби, які починають набирати популярності. Останній варіант вже активно показувала на собі Леоні Ганне та Ельза Госк.



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest

Жилети

Жилети ідеально підходять в сонячну погоду, оскільки їх можна одягнути поверх светрів. Коли на вулиці стане значно холодніше, їх можна приміряти поверх шкіряних курток.



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest



Модний верхній одяг на осінньо-зимовий сезон / Фото з Pinterest