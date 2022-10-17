Благодаря своей универсальной фактуре дубленки могут похвастаться огромным диапазоном фасонов и моделей, пишет 24 канал. Вневременная дубленка-авиатор – настоящая находка зимой, ведь с ней можно создать немало эффектных образов.

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Создать аутфит с дубленкой достаточно просто и легко, ведь она удачно стилизуется с джинсами разных цветов, брюками, лосинами и джогерами. Среди обуви выбирайте угги, сапоги и кроссовки.

Дубленка уже перекочевала из зимнего гардероба в осенней. Очень часто модницы даже не дождутся снега и минусовой температуры, одевая дубленку взамен осенним курткам, пуховикам и бомберам.

Дубленки-авиаторы остаются в моде уже более 100 лет. Конечно, каждый год дизайнеры презентуют каждый раз более интересные и стильные модели, однако вечной классикой остается короткая дубленка черного, коричневого или песочного цвета.

Несмотря на то, что она короткая, дубленка все равно прекрасно согревает в теплое время и достаточно практичной, поскольку прекрасно вписывается в повседневный гардероб.

Не забывайте о головных уборах, которые удачно дополняют образ с дубленкой – это могут быть меховые панамы, бейсболки и шапки. С чем сочетать модную верхнюю одежду – смотрите в нашей подборке.



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest



Трендовые образы на осень-зиму / Фото из Pinterest