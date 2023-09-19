Верхняя одежда, которая пригодится вам в холодное время года: модная подборка
Верхняя одежда занимает особое место в осеннем гардеробе. С наступлением холодных дней модные редакторы будут говорить о ней все чаще, чем о сезонных микротрендах.
Казалось бы, что верхняя одежда – довольно простая вещь, которую легко приобрести, впрочем, все дело в стилизации, пишет 24 Канал. Важно, чтобы верхняя одежда формировала основу ваших образов. Но каков бы ни был ваш стиль, эти вещи найдут место в вашем гардеробе.
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Классический тренч
С наступлением первых холодных дней мы невольно тянемся к тренчам, хорошо сочетающимся с балетками или кедами. Тренчи пользуются высоким спросом именно в конце сентября и начале октября. Идеальным выбором станет песочный тренч.
Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest
Кожаный тренч
Если вам хочется добавить изюм к своим образам, то попробуйте добавить к своему образу кожаный тренч. Это достаточно самодостаточная вещь, поэтому его следует совместить с базовой обувью и сумкой.
Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest
Жилетка
Жилеткой вы можете дополнить свои водолазки и свитера, в случае если не хочется одевать куртку. Делайте ставку на классические цвета. Благодаря этому черный, кремовый или белый жилет вам будет легко стилизовать с любым другим цветным нарядом.
Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest
Стеганая куртка
Куртка является важной верхней одеждой в холодное время. Стеганая модель все еще не покидает тенденций и столь же актуальна, как и несколько лет назад.
Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest
Бомбер
Эта верхняя одежда феерически ворвалась в наши тренды и полюбилась всем модниям. Выбирайте себе черные бомберы, которые сможете соединить с джинсами или брюками.
Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest
Кожаная куртка
Что касается кожаной куртки, то здесь делайте ставку или на классическую модель в черном цвете размера оверсайз или на винтажное изделие с потертостями.
Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest
Пальто
Инвестируйте в пальто хорошего качества, чтобы оно прослужило вам не один год. Выбирайте качественный материал, фурнитуру и длину, которая будет удачно сочетаться с вашими нарядами.