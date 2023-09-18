Если вы хотите порадовать себя в этом сезоне новой парой обуви, то имеете отличную возможность выбирать среди большого разнообразия сапог, которые будут актуальны осенью.
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Тенденция по сапогам сохраняется на модной арене гораздо больше, чем с скажем, сезонной летней обувью – кроссовками, сандалями или балетками. Инвестиция в балетки позволит вам быть уверенной в том, что они не выйдут из моды через несколько лет.
Обувь с острым носком
Подчеркните свою внутреннюю икону моды 90-х годов с помощью гладких и стильных черных сапог на каблуке с острым носком.
Моточеботы
Если вы любите бунтарские образы, эти сапоги вам идеально подойдут. Инфлюэнсеры носят их с джинсами, юбками и платьями. Модница Эльза Госк одела мотобототы с винтажной потертой курткой и повязкой на голове.
Сапоги из крокодиловой кожи
Отделка под крокодила всегда смотрится очень элитно, и в этом сезоне эти сапоги будут популярны. Сочетайте такую обувь с юбками и платьями.
Ковбойские сапоги
Эти сапоги уже давно стали фаворитами модниц. Ищите для себя обувь классического цвета – бежевого или черного.
Сапоги до колен
Носите такие сапоги с мини-юбками или платьями с разрезом до бедер, чтобы подчеркнуть их в полной мере.