Чтобы каждый сезон не покупать новую обувь, стоит иметь всего несколько базовых пар, которые подойдут к любому наряду – от джинсовых курток и жакетов в демисезонный период до тренчей и пальто, когда станет немного холоднее.

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Представленная нами обувь актуальна в этом сезоне и будет актуальна в следующих. В этой обуви есть одинаковые характеристики: лаконичный дизайн, простые линии, минимальное количество или отсутствие какой-либо фурнитуры, натуральные материалы и однотонность.

Туфли-лодочки

Такая обувь является самой универсальной. Туфли-лодочки уже длительный период на пике популярности, поэтому не сдают своих позиций из сезона в сезон. Чтобы эти туфли оставались с вами максимально долго – приобретите классическую пару в черном цвете, которая будет ко всему подходить.



Осенняя обувь, которая не выходит из моды / Фото Pinterest

Балетки

Легендарные балетки на время исчезли из модных радаров, но даже это не означало, что они вышли из моды. Еще Одри Гепберн в "Римских каникулах" доказывала нам, что эта обувь на плоском ходу идеально подчеркивает черные платья и любой другой наряд – в кэжуальном или романтическом стиле.



Осенняя обувь, которая не выходит из моды / Фото Pinterest

Лоферы

Лоферы нам напоминают мужскую обувь, но они упрямо осели в женском гардеробе. Девушки одевают лоферы под джинсы и брюки и научились красиво их стилизовать с белыми носками, платьями и юбками.



Осенняя обувь, которая не выходит из моды / Фото Pinterest

Кроссовки

Без кроссовок сложно представить современный гардероб женщины. Все модницы полюбили разные модели кроссовок от New Balance, Nike, Reebok, Adidas и многие другие.



Осенняя обувь, которая не выходит из моды / Фото Pinterest

Сапоги

Что касается сапог, то здесь стоит выделить, что в моде всегда будут сапоги-челси или сапоги до колен на каблуке. Без обоих вариантов сложно представить себе осенний сезон.



Осенняя обувь, которая не выходит из моды / Фото Pinterest