Якщо ви хочете потішити себе цього сезону новою парою взуття, то маєте чудову можливість обирати серед великої різноманітності чобіт, які будуть актуальними восени.

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Тенденція щодо чобіт зберігається на модній арені набагато більше, ніж з скажімо, сезонним літнім взуттям – кросівками, сандалями чи балетками. Інвестиція у балетки дозволить вам бути впевненою в тому, що вони не вийдуть з моди за кілька років.

Взуття з гострим носком

Підкресліть свою внутрішню ікону моди 90-х років за допомогою гладких та стильних чорних чобіт на підборах із гострим носком.

Моточоботи

Якщо ви любите бунтарські образи, то ці чоботи вам ідеально підійдуть. Інфлюенсери носять їх з джинсами, спідницями та сукнями. Модниця Ельза Госк одягнула моточоботи з вінтажною потертою курткою та пов’язкою на голові.

Чоботи з крокодилячої шкіри

Обробка під крокодила завжди виглядає дуже елітно, і цього сезону ці чоботи будуть популярними. Поєднуйте таке взуття зі спідницями та сукнями.

Ковбойські чоботи

Ці чоботи вже давно стали фаворитами модниць. Шукайте для себе взуття класичних кольорів – бежевого чи чорного.

Чоботи до колін

Носіть такі чоботи з міні-спідницями або сукнями з розрізом до стегон, щоб підкреслити їх повною мірою.