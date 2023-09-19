Здавалося б, що верхній одяг – доволі проста річ, яку легко придбати, втім вся справа у стилізації, пише 24 Канал. Важливо, щоб верхній одяг формував основу ваших образів. Та яким би не був ваш стиль, ці речі знайдуть місце у вашому гардеробі.

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Класичний тренч

З настанням перших холодних днів ми мимоволі тягнемося до тренчів, які гарно поєднуються з балетками чи кедами. Тренчі мають високий попит саме наприкінці вересня та на початку жовтня. Ідеальним вибором стане пісочний тренч.



Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Шкіряний тренч

Якщо вам хочеться додати родзинки до своїх образів, то спробуйте додати до свого образу шкіряний тренч. Це доволі самодостатня річ, тому його варто поєднати з базовим взуттям і сумкою.



Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Жилетка

Жилеткою ви можете доповнити свої водолазки та светри, у випадку, якщо не хочеться одягати куртку. Робіть ставку на класичні кольори. Завдяки цьому чорну, кремову чи білу жилетку вам буде легко стилізувати з будь-яким іншим кольоровим вбранням.



Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Стьобана куртка

Куртка є важливим верхнім одягом в холодну пору. Стьобана модель все ще не покидає тенденцій та є такою ж актуальною, як і кілька років тому.



Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Бомбер

Цей верхній одяг феєрично увірвався у наші тренди та полюбився всім модниям. Обирайте для себе чорні бомбери, які зможете поєднати з джинсами чи штанами.



Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Шкіряна куртка

Щодо шкіряної куртки, то тут робіть ставку або на класичну модель в чорному кольорі розміру оверсайз або ж на вінтажий виріб з потертостями.



Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Пальто

Інвестуйте у пальто хорошої якості, щоб воно прослужило вам не один рік. Обирайте якісний матеріал, фурнітуру та довжину, яка буде вдало поєднуватися з вашим вбранням.



Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest