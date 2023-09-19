Здавалося б, що верхній одяг – доволі проста річ, яку легко придбати, втім вся справа у стилізації, пише 24 Канал. Важливо, щоб верхній одяг формував основу ваших образів. Та яким би не був ваш стиль, ці речі знайдуть місце у вашому гардеробі.

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Класичний тренч

З настанням перших холодних днів ми мимоволі тягнемося до тренчів, які гарно поєднуються з балетками чи кедами. Тренчі мають високий попит саме наприкінці вересня та на початку жовтня. Ідеальним вибором стане пісочний тренч.

Актуальний верхній одяг на осінь 2023
Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Шкіряний тренч

Якщо вам хочеться додати родзинки до своїх образів, то спробуйте додати до свого образу шкіряний тренч. Це доволі самодостатня річ, тому його варто поєднати з базовим взуттям і сумкою.

Актуальний верхній одяг на осінь 2023
Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Жилетка

Жилеткою ви можете доповнити свої водолазки та светри, у випадку, якщо не хочеться одягати куртку. Робіть ставку на класичні кольори. Завдяки цьому чорну, кремову чи білу жилетку вам буде легко стилізувати з будь-яким іншим кольоровим вбранням.

Актуальний верхній одяг на осінь 2023
Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Стьобана куртка

Куртка є важливим верхнім одягом в холодну пору. Стьобана модель все ще не покидає тенденцій та є такою ж актуальною, як і кілька років тому.

Актуальний верхній одяг на осінь 2023
Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Бомбер

Цей верхній одяг феєрично увірвався у наші тренди та полюбився всім модниям. Обирайте для себе чорні бомбери, які зможете поєднати з джинсами чи штанами.

Актуальний верхній одяг на осінь 2023
Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Шкіряна куртка

Щодо шкіряної куртки, то тут робіть ставку або на класичну модель в чорному кольорі розміру оверсайз або ж на вінтажий виріб з потертостями.

Актуальний верхній одяг на осінь 2023
Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest

Пальто

Інвестуйте у пальто хорошої якості, щоб воно прослужило вам не один рік. Обирайте якісний матеріал, фурнітуру та довжину, яка буде вдало поєднуватися з вашим вбранням.

Актуальний верхній одяг на осінь 2023
Актуальний верхній одяг на осінь 2023 / Фото Pinterest