Казалось бы, что верхняя одежда – довольно простая вещь, которую легко приобрести, впрочем, все дело в стилизации, пишет 24 Канал. Важно, чтобы верхняя одежда формировала основу ваших образов. Но каков бы ни был ваш стиль, эти вещи найдут место в вашем гардеробе.

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Классический тренч

С наступлением первых холодных дней мы невольно тянемся к тренчам, хорошо сочетающимся с балетками или кедами. Тренчи пользуются высоким спросом именно в конце сентября и начале октября. Идеальным выбором станет песочный тренч.



Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest

Кожаный тренч

Если вам хочется добавить изюм к своим образам, то попробуйте добавить к своему образу кожаный тренч. Это достаточно самодостаточная вещь, поэтому его следует совместить с базовой обувью и сумкой.



Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest

Жилетка

Жилеткой вы можете дополнить свои водолазки и свитера, в случае если не хочется одевать куртку. Делайте ставку на классические цвета. Благодаря этому черный, кремовый или белый жилет вам будет легко стилизовать с любым другим цветным нарядом.



Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest

Стеганая куртка

Куртка является важной верхней одеждой в холодное время. Стеганая модель все еще не покидает тенденций и столь же актуальна, как и несколько лет назад.



Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest

Бомбер

Эта верхняя одежда феерически ворвалась в наши тренды и полюбилась всем модниям. Выбирайте себе черные бомберы, которые сможете соединить с джинсами или брюками.



Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest

Кожаная куртка

Что касается кожаной куртки, то здесь делайте ставку или на классическую модель в черном цвете размера оверсайз или на винтажное изделие с потертостями.



Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest

Пальто

Инвестируйте в пальто хорошего качества, чтобы оно прослужило вам не один год. Выбирайте качественный материал, фурнитуру и длину, которая будет удачно сочетаться с вашими нарядами.



Актуальная верхняя одежда на осень 2023 / Фото Pinterest