Красиво смотрятся из вельвета свитера, брюки, комбинезоны, жакеты, куртки и сумки. Вельветовый наряд – это некое спасение от однообразия. Мы привыкли все к трикотажу зимой, впрочем, вельвет также безупречно вписывается в стиль образов на холодное время года.

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Тренд на вельвет появился в коллекциях многих брендов на осенне-зимний сезон. Миучча Прада для Miu Miu представила элегантные вещи в приглушенной цветовой палитре. Модели дефилировали в темно-бежевых и светло-коричневых костюмах из вельвета: оверсайз жакетах, коротких шортах и юбках.



Модный наряд на зиму из вельвета / Фото Elle



Модный наряд на зиму из вельвета / Фото Elle

Tory Burch и Alberta Ferretti также презентовали наряды из вельвета. В их коллекциях было представлено много жакетов и брюк.



Модный наряд на зиму из вельвета / Фото Elle

Любит носить одежду из вельвета французская модница Жюли Феррери. Она уже несколько месяцев подряд демонстрирует интересное платье с вельветовыми брюками или жакетами.

Выбирайте для себя на зиму вельветовые вещи в пастельных оттенках, впрочем базовые черные или яркие варианты также уместны. Теперь вельвет — синоним к уюту в холодное время.

Предлагаем вам просмотреть подборку вельветовых вещей, которые вы можете легко добавить в свой гардероб. Они хорошо сочетаются с трикотажем, джинсами, лосинами и любой верхней одеждой.



Модный наряд на зиму из вельвета / Фото Elle



Модный наряд на зиму из вельвета / Фото Elle



Модный наряд на зиму из вельвета / Фото Elle