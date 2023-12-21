Красиво виглядають з вельвету светри, штани, комбінезони, жакети, куртки та сумки. Вельветове вбрання – це такий собі порятунок від одноманітності. Ми звикли всі до трикотажу взимку, втім вельвет також бездоганно вписується в стиль образів на холодну пору року.

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Тренд на вельвет з’явився в колекціях багатьох брендів на осінньо-зимовий сезон. Міучча Прада для Miu Miu презентувала елегантні речі в приглушеній колірній палітрі. Моделі дефілювали в темно-бежевих та світло-коричневих костюмах з вельвету: оверсайз жакетах, коротких шортах та мідіспідницях.



Модне вбрання на зиму з вельвету / Фото Elle



Модне вбрання на зиму з вельвету / Фото Elle

Tory Burch та Alberta Ferretti також презентували вбрання з вельвету. У їхніх колекціях було представлено багато жакетів та штанів.



Модне вбрання на зиму з вельвету / Фото Elle

Любить носити одяг з вельвету французька модниця Жюлі Феррері. Вона вже кілька місяців поспіль демонструє цікаве вбрання з вельветовими штанами чи жакетами.

Обирайте для себе на зиму вельветові речі в пастельних відтінках, втім базові чорні чи яскраві варіанти також є доречними. Відтепер вельвет — синонім до затишку в холодну пору.

Пропонуємо вам переглянути добірку вельветових речей, які ви можете легко додати до свого гардероба. Вони гарно поєднуються з трикотажем, джинсами, лосинами та будь-яким верхнім одягом.



Модне вбрання на зиму з вельвету / Фото Elle



Модне вбрання на зиму з вельвету / Фото Elle



Модне вбрання на зиму з вельвету / Фото Elle