Данилкина известна всем украинцам, поскольку в 18 лет пошла добровольцем на войну и во время ранения потеряла ногу. Однако жажда жизни и сила юной девушки так сильна, что несмотря на протез она демонстрирует всем несокрушимость и показывает пример несокрушимости, поэтому часто ее называют Несокрушимой Русей.

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Во вторник, 3 августа, бренд Gasanova представил свою новую коллекцию и пригласил к презентации наряда украинскую военную.

На подиум Руслана Данилкина вышла в коротком серебристом платье, которое полностью открывало протез девушки. Ее образ дополняли базовые черные лоферы, а образ довершали распущенные волосы и естественный макияж.



Руслана Данилкина на показе Gasanova / Фото с пресс-службы

В коллекции нарядов Эльвиры Гасановой доминировали оттенки розового, голубого, а также золотой, серебряный, белый и черный. В материалах коллекции используются шелк, прозрачный шифон, искусственная кожа, пайетки и бифлекс.

Напомним, что Руслана Данилкина уже не впервые сотрудничает с брендом Gasanova. В ноябре 2023 года стала лицом новой коллекции. Девушка презентовала на себе новогоднюю коллекцию TheDragon'sPower.

Ветеран Руслана Данилкина сейчас занимается реабилитацией военнослужащих, помогает им привыкнуть к протезам и показывает своим примером, что активная и полноценная жизнь после ранения продолжается.