Данилкіна відома всім українцям, оскільки у 18 років пішла доброволицею на війну та під час поранення втратила ногу. Однак жага до життя й сила юної дівчини така сильна, що попри протез вона демонструє всім незламність та показує приклад незламності, тому часто її називають Незламною Русею.

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У вівторок, 3 серпня, бренд Gasanova представив свою нову колекцію та запросив до презентування вбрання українську військову.

На подіум Руслана Данилкіна вийшла у короткій сріблястій сукні, яка повністю відкривала протез дівчини. Її образ доповнювали базові чорні лофери, а образ довершувало розпущене волосся та природний макіяж.



Руслана Данилкіна на показі Gasanova / Фото з преслужби

У колекції вбрання Ельвіри Гасанової домінували відтінки рожевого, блакитного, а також золотий, срібний, білий і чорний. У матеріалах колекції використовуються шовк, прозорий шифон, штучна шкіра, паєтки та біфлекс.

Нагадаємо, що Руслана Данилкіна вже не вперше співпрацює з брендом Gasanova. У листопаді 2023 року вона стала обличчям нової колекції. Дівчина презентувала на собі новорічну колекцію TheDragon’sPower.

Ветеранка Руслана Данилкіна наразі займається реабілітацією військовослужбовців, допомагає їм призвичаїтися до протезів і показує своїм прикладом, що активне й повноцінне життя після поранення продовжується.