Аксессуары с жемчугом – новый тренд 2023 года: как они выглядят
Источник:Elle
Украшения с жемчугом – это один из самых главных трендов 2023 года, поскольку жемчуг захватил подиум и появился в коллекциях многих брендов.
В 2023 году в моду начнут возвращаться забытые тренды. Свой comeback сделал жемчужное убранство, которому дизайнеры подарили современное прочтение.
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"Жемчужина – это королева драгоценных камней и драгоценный камень королев", – сказала однажды Грейс Келли.
Жемчуг появился повсюду: на ожерелье, серьгах, украшениях на шляпах, чулках и сумках, а также даже в beauty-сфере – макияже и маникюрах.
Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle
Украинское традиционное украшение
Ожерелье из жемчуга, которое символизирует верность и чистоту является традиционным украинским украшением, которое актуально до сих пор. Самым распространенным это ожерелье было в XVII-XVIII веках и обозначало статус носившей его девушки, поскольку оно было очень дорогим.
Натуральные жемчужины привозили в Украину из дальних краев, в том числе из Персидского залива.
Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle
Современный pearlcore
Тренд на жемчужины породил эстетику pearlcore. Фешионисты внедряли pearlcore не только в свой гардероб, но и украшали жемчугом дома и свадебные церемонии. Также вырос спрос на жемчужины для мужчин. Их любит звезда Гарри Стайлса.
Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle
Королевой pearlcore стала на подиуме ирландская дизайнер Симон Роша, которая в своей коллекции украшала наряды и сумки из жемчужин.
Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle
Жемчужины также появились в коллекциях Valentino, Chanel, Givenchy, Ralph Lauren.
Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle
Streetstyle-образы
Звезды стритстайла любят жемчужины. С их помощью они подчеркивают элегантность, сочетают с разными стилями и играют с контрастами.