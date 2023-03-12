У 2023 році в моду почнуть повертатися забуті тренди. Свій comeback зробило перлинне оздоблення, якому дизайнери подарували сучасне прочитання.

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"Перлина – це королева дорогоцінних каменів і дорогоцінний камінь королев", – сказала якось Грейс Келлі.

Перла з’явилися всюди: на намисті, сережках, оздобленнях на капелюхах, панчохах та сумках, а також навіть у beauty-сфері – макіяжі та манікюрах.



Перлини – тренд весни 2023 / Фото з Elle

Українська традиційна прикраса

Намисто з перлів, яке символізує вірність і чистоту є традиційною українською прикрасою, яка актуальна й досі. Найпоширенішим це намисто було у XVII-XVIII столітях та позначало статус дівчини, яка його носила, оскільки було воно дуже дорогим.

Натуральні перлини привозили в Україну з далеких країв, зокрема з Перської затоки.



Перлини – тренд весни 2023 / Фото з Elle

Сучасний pearlcore

Тренд на перлини породив естетику pearlcore. Фешіоністи впроваджували pearlcore не лише в свій гардероб, але й оздоблювали перлами будинки та весільні церемонії. Також зріс попит на перлини для чоловіків. Їх полюбляє зірка Гаррі Стайлс.



Перлини – тренд весни 2023 / Фото з Elle

Королевою pearlcore стала на подіумі ірландська дизайнерка Сімон Роша, яка у своїй колекції оздоблювала вбрання та сумки з перлин.



Перлини – тренд весни 2023 / Фото з Elle

Перлини також з’явилися у колекціях Valentino, Chanel, Givenchy, Ralph Lauren.



Перлини – тренд весни 2023 / Фото з Elle

Streetstyle-образи

Зірки стрітстайлу також люблять перлини. За їхньою допомогою вони підкреслюють елегантність, поєднують з різними стилями та грають з контрастами.



Перлини – тренд весни 2023 / Фото з Elle