В 2023 году в моду начнут возвращаться забытые тренды. Свой comeback сделал жемчужное убранство, которому дизайнеры подарили современное прочтение.

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"Жемчужина – это королева драгоценных камней и драгоценный камень королев", – сказала однажды Грейс Келли.

Жемчуг появился повсюду: на ожерелье, серьгах, украшениях на шляпах, чулках и сумках, а также даже в beauty-сфере – макияже и маникюрах.



Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle

Украинское традиционное украшение

Ожерелье из жемчуга, которое символизирует верность и чистоту является традиционным украинским украшением, которое актуально до сих пор. Самым распространенным это ожерелье было в XVII-XVIII веках и обозначало статус носившей его девушки, поскольку оно было очень дорогим.

Натуральные жемчужины привозили в Украину из дальних краев, в том числе из Персидского залива.



Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle

Современный pearlcore

Тренд на жемчужины породил эстетику pearlcore. Фешионисты внедряли pearlcore не только в свой гардероб, но и украшали жемчугом дома и свадебные церемонии. Также вырос спрос на жемчужины для мужчин. Их любит звезда Гарри Стайлса.



Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle

Королевой pearlcore стала на подиуме ирландская дизайнер Симон Роша, которая в своей коллекции украшала наряды и сумки из жемчужин.



Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle

Жемчужины также появились в коллекциях Valentino, Chanel, Givenchy, Ralph Lauren.



Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle

Streetstyle-образы

Звезды стритстайла любят жемчужины. С их помощью они подчеркивают элегантность, сочетают с разными стилями и играют с контрастами.



Жемчужины – тренд весны 2023 / Фото с Elle