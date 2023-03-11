Украинская стилистка Яна Платонова опубликовала 10 готовых образов, которые можно примерить этой весной.

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Если в вашем гардеробе есть стильная черная сумка в стиле Bottega Veneta, то знайте, что ее можно легко вписать в 10 различных образов с джинсами, твидом, балетками, кроссовками, вышитым платьем и брюками карго.

Стилистка взяла за основу сумку украинского бренда Lovandbag. Эффектно с этой сумкой смотрится джинсовый костюм, кардиган с золотистыми пуговицами, юбка миди и тренч.

Стоит отметить, что любая черная сумка – вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Важно, чтобы у вас была актуальная фактура и материал. Черная сумка среднего размера есть в гардеробе каждой девушки, так что эти образы может повторить любая модница.

Черные сумки – универсальны, а если удается правильно подобрать форму, то в какой-то степени они становятся вечно актуальными. Если вы поддерживаете осознанный шоппинг и понимаете, что лучше сумке работать на вас, а не наоборот, то черный выбор будет вашей лучшей инвестицией.

Стильные образы с черной сумкой / Фото с Instagram



Стильные образы с черной сумкой / Фото с Instagram



Стильные образы с черной сумкой / Фото с Instagram



Стильные образы с черной сумкой / Фото с Instagram



Стильные образы с черной сумкой / Фото с Instagram