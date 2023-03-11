Українська стилістка Яна Платонова опублікувала 10 готових образів, які ви можете приміряти цієї весни.

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Якщо у вашому гардеробі є чорна стильна сумка у стилі Bottega Veneta, то знайте, що її можна легко вписати у 10 різних образів з джинсами, твідом, балетками, кросівками, вишитою сукнею і штанами карго.

Стилістка взяла за основу сумку від українського бренду Lovandbag. Ефектно з цією сумкою виглядає джинсовий костюм, кардиган із золотистими ґудзиками, спідниця міді і тренч.

Варто зазначити, що будь-яка чорна сумка – це вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Важливо лише, аби у вас була актуальна фактура та матеріал. Чорна сумка середнього розміру є в гардеробі кожної дівчини, тож ці образи може повторити будь-яка модниці.

Чорні сумки – універсальні, а якщо ще вдається правильно підібрати форму, то якоюсь мірою вони стають вічно актуальними. Якщо ви підтримуєте усвідомлений шопінг і розумієте, що краще сумці працювати на вас, а не навпаки, то чорний вибір буде вашою найкращою інвестицією.

Стильні образи з чорною сумкою / Фото з Instagram



Стильні образи з чорною сумкою / Фото з Instagram



Стильні образи з чорною сумкою / Фото з Instagram



Стильні образи з чорною сумкою / Фото з Instagram



Стильні образи з чорною сумкою / Фото з Instagram