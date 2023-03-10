Нове стилістичне рішення знайшло своє відображення у колекціях брендів Valentino, Chanel, Diesel, Del Core, Altuzarra, Jil Sander, Coach, Coperni та Lanvin.

Читайте також Актуальні штани на весну 2023: що зараз в моді

Чорна чи біла сумка, яка повторює відтінок одягу та вже нікого не дивує, тож дизайнери вирішили перейти на новий рівень та поекспериментувати з яскравими відтінками, сміливими принтами та несподіваними фактурами.

Сумка, яка відтворює колір чи принт вашого одягу – тренд весни. Цей свіжий та цікавий погляд на стилізацію речей вже зацікавив багатьох модних інфлюенсерів.

Звісно, придбати до кожного одягу сумку в тон буде дещо складно, втім, якщо у вашому гардеробі є аксесуар, що повторює принт на сукні або жакеті, то можете сміливо поєднувати ці два елементи гардероба в одному образі.

Сумка в тон до одягу – це гарше рішення, коли хочеться виділитися з натовпу та спробувати цікаву стилізацію.



Стильне поєднання сумки та одягу / Фото з Vogue



Стильне поєднання сумки та одягу / Фото з Vogue



Стильне поєднання сумки та одягу / Фото з Vogue



Стильне поєднання сумки та одягу / Фото з Vogue



Стильне поєднання сумки та одягу / Фото з Vogue



Стильне поєднання сумки та одягу / Фото з Vogue