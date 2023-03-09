Ця весна багата на стильні джинси, які зовсім не поступаються джинсам ні за практичністю, ні за стилем. І вони досить легко впишуться у ваші весняні образи.
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Шкіряні штани
Шкіра не втрачає своєї актуальності вже багато сезонів поспіль. Завдяки своїй фактурі штани зі шкіри є досить цікавими та легко поєднуються з будь-яким одягом.
Стильні штани на весну 2023 / Фото з Elle
Карго
Штани з об`ємними кишенями, розроблені в 1938 році для британських військових, стали головним трендом цього року. Вони дуже легко стилізуються в повсякденному житті, тож стануть гарною родзинкою у ваших образах.
Стильні штани на весну 2023 / Фото з Elle
Штани з принтами
Навесні завжди хочеться додати до свого образу більше барв. У цьому вам допоможуть цікаві штани з принтами і малюнками. Вони стануть головним акцентом образу, а доповнити їх можна речами базових кольорів.
Стильні штани на весну 2023 / Фото з Elle
Світлі штани
Цього сезону нам не обійтися без світлих штанів, оскільки total look у світлих відтінках також буде популярним.
Стильні штани на весну 2023 / Фото з Elle
Широкі штани із заниженою талією
Занижена талія також популярна цього сезону, тож якщо у вас є гарний прес, приміряйте топи і неодмінно станете зіркою ніби героїня стрітстайлу.
Стильні штани на весну 2023 / Фото з Elle