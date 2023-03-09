Плащ з двобортним коміром, манжетами та ґудзиками – не лише улюблена річ француженок, але й дівчат зі всього світу, пише 24 канал.

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Тренч досить практична річ у нашому гардеробі, оскільки його можна носити як зі спортивним костюмом і кросівками, так і з базовим лонгслівом, джинсами і лоферами, а також зі штанним костюмом та чоботами на підборах.

Дизайнери представили чимало стильних тренчкотів, серед яких шкіряні моделі, які зараз користуються популярністю. Втім попри трендові вироби, актуальним досі залишається кремовий фасон лаконічного крою, який є в гардеробі будь-якої модниці.

Як світові модні блогерки стилізують тренч цього сезону – дивіться далі.

Мішкуваті джинси набувають популярності, тож інфлюенсери вже починають створювати з ними ефектні образи. Обирайте до них довгий тренч максі, який завдяки своїй довжині робить аутфіт досить ефектним.

Для класичного аутфіту обирайте базову білу сорочку, блакитні джинси та чорні чоботи на підборах.

Шведська модель Ельза Госк зробила ставку на блакитну сорочку та в тон до неї підібрала мінімалістичну сумку.

Тренч також має елегантний вигляд із жакетами та високими чоботами до колін. Втім не забувайте доповнювати за правилами стилізації один чорний елемент ще однією річчю в колір – це може бути сумка чи окуляри.

У моді цьогоріч total denim, тож сміливо обирайте джинсову сорочку і джинси одного відтінку, штанний костюм блакитного кольору чи спортивний костюм. Всі ці речі чудово пасують до тренчкоту.