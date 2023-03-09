Плащ с двубортным воротником, манжетами и пуговицами – не только любимая вещь француженок, но и девушек со всего мира, пишет 24 канал.

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Тренч достаточно практичная вещь в нашем гардеробе, поскольку его можно носить как со спортивным костюмом и кроссовками, так и с базовым лонгсливом, джинсами и лоферами, а также с брючным костюмом и сапогами на каблуке.

Дизайнеры представили немало стильных тренчкотов, среди которых кожаные модели, которые сейчас пользуются популярностью. Впрочем, несмотря на трендовые изделия, актуальным до сих пор остается кремовый фасон лаконичного кроя, который есть в гардеробе любой модницы.

Как мировые модные блоггеры стилизуют тренч этого сезона – смотрите дальше.

Мешковатые джинсы приобретают популярность, поэтому инфлюэнсеры уже начинают создавать с ними эффектные образы. Выбирайте к ним длинный тренч макси, который благодаря своей длине делает аутфит достаточно эффектным.

Для классического аутфита выбирайте базовую белую рубашку, голубые джинсы и черные сапоги на каблуке.

Шведская модель Эльза Госк сделала ставку на голубую рубашку и в тон к ней подобрала минималистичную сумку.

Тренч также элегантный вид с жакетами и высокими сапогами до колен. Впрочем, не забывайте дополнять по правилам стилизации один черный элемент еще одной вещью в цвет – это может быть сумка или очки.

В моде в этом году total denim, поэтому смело выбирайте джинсовую рубашку и джинсы одного оттенка, брючный костюм голубого цвета или спортивный костюм. Все эти вещи прекрасно подходят к тренчкоту.